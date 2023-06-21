Евросоюз призвали к срочному расследованию «рисков генеративного ИИ»ChatGPT, Google Bard и иже с ними
Крупнейшая группа потребителей Европейского союза (ЕС), BEUC, призвала регулирующие органы принять срочные меры и начать расследование рисков, связанных с генеративным искусственным интеллектом (ИИ).
Фото: Ferra.ru
BEUC выразила обеспокоенность тем, как системы, подобные ChatGPT, могут обманывать, манипулировать и вредить людям, а также закреплять предубеждения и распространять дезинформацию. Они призвали власти обеспечить соблюдение существующих законов о безопасности, данных и защите прав потребителей, чтобы предотвратить нанесение вреда потребителям.
Заявление BEUC совпало с докладом норвежской организации Forbrukerradet, в котором освещаются различные проблемы, связанные с генеративным ИИ, включая закрытые системы, возможность введения в заблуждение или манипулирования ИИ, предвзятые алгоритмы и риски безопасности.
В настоящее время ЕС работает над законом об ИИ для регулирования коммерческого и некоммерческого использования ИИ, намереваясь завершить его разработку к концу года.