Евросоюз призвали к срочному расследованию «рисков генеративного ИИ»

BEUC выразила обеспокоенность тем, как системы, подобные ChatGPT, могут обманывать, манипулировать и вредить людям, а также закреплять предубеждения и распространять дезинформацию. Они призвали власти обеспечить соблюдение существующих законов о безопасности, данных и защите прав потребителей, чтобы предотвратить нанесение вреда потребителям.

Заявление BEUC совпало с докладом норвежской организации Forbrukerradet, в котором освещаются различные проблемы, связанные с генеративным ИИ, включая закрытые системы, возможность введения в заблуждение или манипулирования ИИ, предвзятые алгоритмы и риски безопасности.

В настоящее время ЕС работает над законом об ИИ для регулирования коммерческого и некоммерческого использования ИИ, намереваясь завершить его разработку к концу года.