Евросоюз призвали «защитить» исследования в области ИИ из-за боязни проигрыша США

Предстоящий законопроект ЕС об искусственном интеллекте рискует уничтожить открытые исследования и разработки с помощью «универсальных» правил, требующих мониторинга или контроля последующего использования технологии, предупреждается в письме.

Такие правила сделают невозможным выпуск ИИ с открытым исходным кодом в Европе, закрепостят крупные компании, помешают усилиям по повышению прозрачности, снизят конкуренцию, ограничат академическую свободу и заставят инвестировать в ИИ за рубежом.

В письме содержится призыв к Европе защитить свой суверенитет в области ИИ, поскольку отказ от исследований и разработок с открытым исходным кодом оставит научное сообщество и экономику в критической зависимости от иностранных компаний.