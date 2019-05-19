Евросоюз решил вводить санкции в ответ на кибератаки

В виде ограничительных мер будет применяться запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозка финансовых средств. Санкции собираются вводить, даже если была совершена только попытка атаки. Как рассказал министр иностранных дел Великобритании, «враждебные субъекты» в течение долгого времени угрожали безопасности Европейского союза, пытались украсть коммерческие секреты и подорвать демократические основы государств.

Некоторые европейские государства считают, что за кибератаками, в основном, стоят Россия и Китай. Кроме того, главы стран уверены, что Россия пытается оказать влияние на выборы в Европейский парламент.