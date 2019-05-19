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Евросоюз решил вводить санкции в ответ на кибератаки

В кибератаках обвиняют, в том числе, Россию
Европейский союз принял новую санкционную политику в отношении кибератак. Теперь санкции будут применяться к лицам, причастным к таким атакам, и организациям, финансирующим их.

В виде ограничительных мер будет применяться запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозка финансовых средств. Санкции собираются вводить, даже если была совершена только попытка атаки. Как рассказал министр иностранных дел Великобритании, «враждебные субъекты» в течение долгого времени угрожали безопасности Европейского союза, пытались украсть коммерческие секреты и подорвать демократические основы государств.

Некоторые европейские государства считают, что за кибератаками, в основном, стоят Россия и Китай. Кроме того, главы стран уверены, что Россия пытается оказать влияние на выборы в Европейский парламент.

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