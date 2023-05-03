Наука и технологии
15:28, 03 мая 2023
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Евросоюз ускорит милитаризацию своей экономики

Как и переход на «зеленую» энергетику

Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает пакет документов для ускорения милитаризации экономики Евросоюза (ЕС), сообщает дипломатический источник ТАСС в Брюсселе. ЕС намерен отдать приоритет производству оружия как стратегии экономического развития наряду с "зеленой" энергетикой.

А в производство артиллерийских боеприпасов и ракет планируется инвестировать 1,5 миллиарда евро. ЕК предложила предоставить странам ЕС, инвестирующим в военную промышленность, исключения из стандартов сообщества по дефициту бюджета и уровню государственного долга. В настоящее время такие исключения предоставляются только для проектов, связанных с "зеленой" энергетикой.

Сегодня также стало известно, что ЕС предложил закон о выделении 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе. Этот шаг связан с тем, что ЕС стремится укрепить свою обороноспособность и усилить военную промышленность.

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