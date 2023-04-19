Евросоюз вступает в «борьбу» с США и Азией в сфере полупроводниковой промышленности

Общая сумма субсидий уже привлекли более 100 млрд евро государственных и частных инвестиций. ЕС стремится догнать США и Азию по объему производства полупроводников, поскольку чипы необходимы для цифрового и "зеленого" перехода, а также для систем здравоохранения. Однако решающим вопросом для ЕС будет стоимость переноса цепочек поставок в ЕС, передает Reuters.

Напомним, что ранее в США приняли закон, который также направлен на увеличение производства полупроводников в стране, особенно в свете продолжающегося глобального их дефицита.

И ЕС, и США рассматривают полупроводниковую промышленность как критически важную для своих стратегических и экономических интересов, особенно в связи с тем, что Китай стремится стать крупным игроком в этой отрасли.