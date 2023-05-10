Наука и технологии
14:30, 10 мая 2023
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Евросоюз захотел ужесточить закон для Google, Microsoft и Amazon

И других компаний не входящих в ЕС

Европейский союз (ЕС) собирается ввести более строгие правила кибербезопасности, которые затронут крупнейших американских поставщиков облачных услуг, включая Amazon, Google и Microsoft, согласно источникам Reuters.

Новые правила обяжут эти компании, не входящие в ЕС, устанавливать партнерские отношения с фирмами, расположенными в ЕС, чтобы получить сертификат кибербезопасности ЕС для работы с конфиденциальными данными. Предлагаемые правила направлены на то, чтобы не допустить контроля над политикой безопасности контента со стороны компаний, не входящих в ЕС.

Этот шаг отражает усилия ЕС по усилению защиты данных и обеспечению безопасности конфиденциальной информации. Применяя более строгие меры кибербезопасности, ЕС стремится обезопасить свой цифровой ландшафт и усилить контроль над операциями по обработке данных.

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