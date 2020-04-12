Ежечасные селфи стали способом подтвердить соблюдение режима самоизоляции

Власти Индии начали использовать приложение Quarantine Watch, чтобы отслеживать нарушения карантина. Местоположение людей определяется через GPS. Кроме того, приложение просит пользователей делать селфи каждый час в качестве доказательства их присутствие дома.

«Селфи каждый час поможет держать полицию подальше», — сказано в твите представителей органов власти.

Жители Индии могут не отправлять селфи только в период, когда они спят — от 10 вечера до 7 утра.

На самом деле, Quarantine Watch — лишь одно из нескольких приложений, которое власти Индии запустили, чтобы пресекать распространение коронавирусной инфекции. Многие жители страны не восприняли эти меры негативно, однако некоторые правозащитники предупреждают об угрозе.