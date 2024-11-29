Ежедневная физическая активность может улучшила когнитивные функции

Исследование проводилось среди 204 взрослых в возрасте среднего возраста, которые в течение девяти дней пять раз в день заполняли анкеты через мобильное приложение. Они сообщали о своем настроении, выборе пищи и уровне физической активности за несколько часов до анкеты. Кроме того, участники выполняли короткие тесты для оценки скорости обработки информации и краткосрочной памяти.

Результаты показали, что когда участники сообщали о физической активности перед заполнением анкеты, их когнитивные показатели улучшались, особенно скорость обработки информации. Улучшения наблюдались вне зависимости от того, была ли активность легкой или умеренной интенсивности. Это подтверждает, что регулярные движения, даже если они не являются интенсивными упражнениями, положительно влияют на умственные способности.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, могут ли эти краткосрочные улучшения приводить к долгосрочным результатам, а также использовать смартфоны и носимые устройства для дальнейшего исследования взаимодействия между здоровьем и когнитивными функциями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.