Fabric8Labs начала 3D-печатать радиаторы с микроскопической точностью

В отличие от обычной 3D-печати, где свет полимеризует смолу слой за слоем, здесь используется электромеханическая аддитивная печать (ECAM): медь осаждается с помощью электрических зарядов. Такой подход позволяет создавать охладители с «пиксельной» точностью, подходящие для установки на чипы.

Fabric8Labs печатает охлаждающие пластины с уникальными каналами, которые эффективнее стандартных прямых каналов. Они предотвращают засоры и оптимизируют теплоотвод. Дизайн может быть создан как инженерами компании, так и с помощью искусственного интеллекта.

Пока эти пластины устанавливаются вручную, в будущем компания планирует печатать их непосредственно на чипах.