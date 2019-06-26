Facebook и Google разработают свой бенчмарк для искусственного интеллекта

Создатели алгоритмов искусственного интеллекта, подвергая их эталонному тесту, смогут определять оптимальные решения для продуктов и быть уверенными в том, что они делают всё правильно.

Бенчмарк под названием MLPerf Inference v0.5 будет оценивать три наиболее важных показателя: способность искусственного интеллекта классифицировать изображения, распознавать объекты и осуществлять машинный перевод. Для алгоритмов на разных платформах будут существовать разные типы тестов.

Создатели проекта MLPerf Inference v0.5 считают, что, создавая общие метрики для оценки новых систем машинного обучения, они устанавливают равные возможности для всех разработчиков, даже самых маленьких команд.