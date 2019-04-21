Facebook и Google узнали об употреблении наркотиков пользователями через приложения

Журнал JAMA Network Open опубликовал исследование, в котором показано, что большая часть приложений для борьбы с депрессией и курением передаёт данные без согласия пользователей. 33 из 36 приложений, найденных исследователями по ключевым словам «депрессия» и «отказ от курения», передавали информацию рекламодателям или сторонним компаниям, чаще всего Facebook и Google. При этом в руки к третьим лицам попадала наиболее сенситивная информация: о приёме пользователями психоактивных веществ. Имена пользователей тоже были раскрыты.

Исследователи не знают, что именно третьи лица делали с полученными данными. Однако эта ситуация нарушает правила этики, согласно которым информация о состоянии психического здоровья должна оставаться конфиденциальной.