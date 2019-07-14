Facebook и Instagram признали самыми нестабильными соцсетями

Время простоя Instagram в первом полугодии 2019 выросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году. А для Facebook рост составил и вовсе 281%. Точное количество часов простоя сервис Downdetector, к сожалению, не предоставил.

Однако его данные позволяют сравнить работу этих двух соцсетей с другими двумя популярными ресурсами в США — Snapchat и Twitter. Время простоя у них оказалось гораздо меньше и в процентном соотношении существенно не выросло с прошлого года.

Полученные данные, по мнению журналистов Business Insider, свидетельствуют о том, что сервисы Facebook становятся всё менее надёжными. Что не очень хорошо сказывается на и без того запятнанной репутации компании.