Facebook и Instagram признались в «сливе» личных данных неактивных пользователей

Facebook рассказала, что доступ к персональным данным пользователей получили несколько тысяч приложений. Таким образом компания нарушила своё же правило. По нему, приложения, в которых пользователь авторизовался через Facebook или Instagram, не должны получать информацию об аккаунте, если его перестали использовать в течение 90 дней.

Тем не менее, Facebook обнаружила, что «в некоторых случаях» сторонние ресурсы продолжали собирать данные неактивных пользователей. Сколько людей пострадали, компания не раскрыла. Facebook сообщила лишь, что за последние месяцы информацию о пользователях получили «около пяти тысяч разработчиков».

Компания также не уточнила, какие конкретно данные были переданы. Однако сообщается, что ранее пользователи сами разрешили приложениям доступ к этой информации.