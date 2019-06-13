Facebook и Twitter грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ хранить данные пользователей в России

Законопроект предусматривает штрафы за нарушение требований по хранению персональных данных для всех категорий акторов: для обычных граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для государственных служащих — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для компаний — от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.

Если же нарушения будут обнаружены повторно, то придётся платить дополнительные штрафы. Для юридических лиц они составят от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.

Глава Роскомнадзора прямо заявил, что новый законопроект должен привлечь внимание Facebook, Twitter и аналогичных компаний. По его словам, штрафы уже помогли России принудить Google взаимодействовать с государством и исполнять его законы. Благодаря этому инструменту можно будет избежать блокировок.

Напомним, ранее в этом году Twitter и Facebook за отказ предоставить информацию о локализации данных российским властям оштрафовали на 3 тысячи рублей.