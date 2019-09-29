Facebook и WhatsApp начнут раскрывать переписку пользователей по требованию полиции

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь не некий осведомлённый источник. По информации журналистов, соглашение будет подписано уже в октябре, благодаря чему полиция Великобритании сможет получать доступ к переписке подозреваемых в особо тяжких преступлениях. К таковым относятся, например, терроризм и педофилия.

Британцы смогут передавать информацию США, но только в случае расследования преступлений, наказанием за которые в стране является смертная казнь.

Напомним, в России по «закону Яровой» ФСБ может требовать от любого сервиса из реестра организаторов распространения информации «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет».