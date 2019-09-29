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Facebook и WhatsApp начнут раскрывать переписку пользователей по требованию полиции

Британской полиции
Великобритания и США собираются подписать соглашение, по которому Facebook и принадлежащий ей мессенджер WhatsApp будут обязаны передавать сообщения пользователей британской полиции. Так правоохранители надеются улучшить расследование преступлений.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь не некий осведомлённый источник. По информации журналистов, соглашение будет подписано уже в октябре, благодаря чему полиция Великобритании сможет получать доступ к переписке подозреваемых в особо тяжких преступлениях. К таковым относятся, например, терроризм и педофилия.

Британцы смогут передавать информацию США, но только в случае расследования преступлений, наказанием за которые в стране является смертная казнь.

Напомним, в России по «закону Яровой» ФСБ может требовать от любого сервиса из реестра организаторов распространения информации «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет».

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