Facebook и YouTube начали удалять упоминания имени неугодного Трампу человека

Представители площадок заявили об этом сами. Facebook ссылается на политику сервиса, которая запрещает публикацию информации о «свидетелях, информаторах или активистах». Это решение может быть пересмотрено, если имя осведомителя начнут распространять средства массовой информации или общественные деятели.

Представитель YouTube сообщил, что имя будет удалено даже «из фактического содержания видео».

Ранее Трамп заявил, что имя осведомителя должно быть раскрыто, поскольку он дал ложную информацию. 30 октября СМИ раскрыли предполагаемую личность информатора. Это может быть сотрудник ЦРУ, который уже неоднократно сливал журналистам служебную информацию.

Напомним, процедура импичмента президента США была начата из-за его разговора с президентом Украины, во время которого Трамп злоупотребил служебным положением.