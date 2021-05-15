Наука и технологии
Сегодня в 17:55
Facebook начала банить за обсуждение связи Билла Гейтса с COVID-19
Определяет это как распространение дезинформации
Крупнейшая соцсеть в мире Facebook заблокировала страницу, которая распространяла слухи о том, что Билл Гейтс причастен к пандемии COVID-19.
Владелица аккаунта также обсуждала эффективность гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции. Она также управляет сайтом Health Nut News, который позиционирует себя как источник об альтернативном здравоохранении. В соцсетях она распространяла антипрививочные идеи.
Ранее исследователи выяснили, что лишь 12 человек ответственны за распространение 65% антипрививочных материалов в Facebook.
Напомним, в прошлом году появилась теория заговора о том, что Билл Гейтс был одним из организаторов пандемии COVID-19. Сам Билл отзывался об этом, как о чём-то, что его беспокоит и удивляет. Фонд Гейтса жертвовал деньги для создания вакцин.