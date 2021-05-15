Facebook начала банить за обсуждение связи Билла Гейтса с COVID-19

Владелица аккаунта также обсуждала эффективность гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции. Она также управляет сайтом Health Nut News, который позиционирует себя как источник об альтернативном здравоохранении. В соцсетях она распространяла антипрививочные идеи.

Ранее исследователи выяснили, что лишь 12 человек ответственны за распространение 65% антипрививочных материалов в Facebook.

Напомним, в прошлом году появилась теория заговора о том, что Билл Гейтс был одним из организаторов пандемии COVID-19. Сам Билл отзывался об этом, как о чём-то, что его беспокоит и удивляет. Фонд Гейтса жертвовал деньги для создания вакцин.