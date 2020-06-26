Наука и технологии
Вчера 21:03
Facebook начала предупреждать людей при попытке поделиться старым постом
Хочет, чтобы в соцсети циркулировали только свежие новости
Facebook начала предупреждать людей при попытке поделиться старым постом о том, что информация в нём уже может быть неактуальной. Соцсеть хочет добиться того, чтобы пользователи видели только свежие новости.
Такое предупреждение будет появляться для постов, давность которых превышает три месяца. В Facebook заявили, что новая опция поможет компании убедиться, что «люди обладают необходимым контекстом перед принятием обоснованных решений относительного того, чем делиться на Facebook». По словам представителей соцсети, новостные издания обеспокоены тем, что старые тексты можно опубликовать в интернете как актуальные. Это может привести к неверному толкованию текущих событий.
Это всё, впрочем, не значит, что делиться старыми публикациями в Facebook больше нельзя.