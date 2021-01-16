Facebook научилась предсказывать ухудшение состояния больных COVID-19

Над системой Facebook работала вместе с отделом прогнозной аналитики и отделом радиологии NYU Langone. На выходе получилось три модели. Одна прогнозирует ухудшение состояния человека на основе лишь одного рентгеновского снимка. Другая использует для этой цели последовательность рентгеновских снимков, а третья может предсказать, нужен ли дополнительный кислород по одному снимку.

Вторая модель способна дать прогноз на четыре дня. То есть врачи могут заранее понять, требуется ли пациенту дальнейшая интенсивная терапия. Благодаря системе может уменьшаться число ранних выписок из больниц.

Для разработки системы применяли методику самостоятельного обучения Momentum Contrast и базы с рентгеновскими снимками грудной клетки.