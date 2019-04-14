Ferra

Facebook научилась сканировать фотографии пользователей для настройки рекламы

Алгоритм определяет предпочтения пользователей по фото
Facebook получила патент на технологию, которая сканирует фотографии пользователей, определяет, где они чаще всего бывают, какие продукты им нравятся, и отправляет эти данные рекламодателям.

В патенте описана технология компьютерного зрения для распознавания объектов на фотографиях, которые пользователи загружают в соцсети. Так, например, если пользователь поделится в Facebook селфи, сделанным в Starbucks, технология определит по различным признакам, что фото было сделано в кофейне. Затем соцсеть может продать эту информацию Starbucks, и компания настроит рекламу наиболее точно.

Еще один пример: алгоритм определяет на фото бутылку с водкой, выясняет, какая марка продукта больше нравится пользователю, и на основе этих данных Facebook координирует рекламную кампанию с данным производителем.

Будет ли реализована эта технология, пока неясно.

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