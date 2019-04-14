Facebook научилась сканировать фотографии пользователей для настройки рекламы

В патенте описана технология компьютерного зрения для распознавания объектов на фотографиях, которые пользователи загружают в соцсети. Так, например, если пользователь поделится в Facebook селфи, сделанным в Starbucks, технология определит по различным признакам, что фото было сделано в кофейне. Затем соцсеть может продать эту информацию Starbucks, и компания настроит рекламу наиболее точно.

Еще один пример: алгоритм определяет на фото бутылку с водкой, выясняет, какая марка продукта больше нравится пользователю, и на основе этих данных Facebook координирует рекламную кампанию с данным производителем.

Будет ли реализована эта технология, пока неясно.