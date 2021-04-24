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Наука и технологии
Сегодня в 11:26

Facebook обезвредила палестинских хакеров

Они были связаны с властями и террористами
Facebook обезвредила две хакерские группировки, спонсируемые властями Палестины. Хакеры использовали соцсеть, чтобы распространять шпионские программы.

Как рассказали специалисты Facebook, первая хакерская группировка была связана со Службой превентивной безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА), а вторая — с палестинским исламистским движением ХАМАС.

Первая группировка своей целью выбрала палестинских пользователей, а вторая — ещё и на сирийских, турецких, иракских, ливанских и ливийских.

Хакеры применяли вредоносное программное обеспечение для Android. Оно было замаскировано под приложения для безопасного чата. Эта программа похищала метаданные устройства, отслеживала нажатия клавиш и передавала эти данные хакерам. Ещё применялось вредоносное ПО SpyNote для отслеживания звонков и получения удалённого доступа к телефонам.

В соцсети злоумышленники выдавали себя за различных людей, чтобы отправлять жертвам ссылки на фишинговые страницы.