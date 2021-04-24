Facebook обезвредила палестинских хакеров

Как рассказали специалисты Facebook, первая хакерская группировка была связана со Службой превентивной безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА), а вторая — с палестинским исламистским движением ХАМАС.

Первая группировка своей целью выбрала палестинских пользователей, а вторая — ещё и на сирийских, турецких, иракских, ливанских и ливийских.

Хакеры применяли вредоносное программное обеспечение для Android. Оно было замаскировано под приложения для безопасного чата. Эта программа похищала метаданные устройства, отслеживала нажатия клавиш и передавала эти данные хакерам. Ещё применялось вредоносное ПО SpyNote для отслеживания звонков и получения удалённого доступа к телефонам.

В соцсети злоумышленники выдавали себя за различных людей, чтобы отправлять жертвам ссылки на фишинговые страницы.