Facebook обвинили в содействии торговцам людьми

О торговле людьми узнали журналисты «Би-би-си» в 2019 году. Facebook использовали как площадку для размещения объявлений о продаже работников на дому. По информации журналистов, администрация соцсети знала о ситуации. Некоторые страницы с объявлениями удалялись. Тем не менее, многие оставались на месте.

Утверждается, что меры, принимаемые Facebook, были незначительными до тех пор, пока Apple не пригрозила удалением приложения из App Store.

Журналисты также привели в пример историю 28-летней жительницы Кении, которая откликнулась на объявление, ей предложили работать уборщицей в Эр-Рияде за $300 в месяц. В итоге девушка оказалась в Саудовской Аравии, в доме, где хозяйка называла её «собакой». Женщина жила в плохих условиях и убиралась с утра до вечера. К счастью, девушка смогла вернуться на родину.