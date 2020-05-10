Facebook объяснила удаление снимков со Знаменем Победы над рейхстагом

Речь идёт о серии постановочных фотографий Евгения Халдея, сделанных на крыше здания нацистского парламента. Как пишет ТАСС, вчера Facebook удалял посты с этими снимками из-за ошибки автоматизированного инструмента. Такое объяснение привёл официальный представитель компании.

Сообщается, что удалённый контент восстановили. Перед пользователями, которые с этим столкнулись, соцсеть извинилась.

Также СМИ указывают, что из-за пандемии Facebook временно отправила домой людей, которые обычно занимаются проверкой контента. Поэтому сейчас соцсеть больше полагается на автоматизированные системы модерации.

Что интересно, при удалении снимков, Facebook сообщала, что публикация «нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».