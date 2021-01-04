Facebook объявила изображение BMW сексуальным контентом

Как заметило издание Roem, алгоритмы Facebook дважды «накинулись» на один пост в официальном сообществе BMW. В ленте его снабдили предупреждением о ложной информации, а его рекламу прикрыли плашкой-предупреждением о «сексуальном подтексте» или наличии «частично обнажённого тела».

На картинке же изображены всего лишь BMW X5 и вертолёт на втором плане. В подписи тоже ничего криминального нет.