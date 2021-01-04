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Facebook объявила изображение BMW сексуальным контентом

Забавная ошибка алгоритмов
Сейчас соцсеть Facebook использует для модерации алгоритмы. Они могут прикрывать специальной плашкой опубликованные фотографии, которые могут показаться кому-то неприемлемыми. На днях алгоритмы дали сбой и «сочли» изображение автомобиля BMW сексуальным контентом.

Как заметило издание Roem, алгоритмы Facebook дважды «накинулись» на один пост в официальном сообществе BMW. В ленте его снабдили предупреждением о ложной информации, а его рекламу прикрыли плашкой-предупреждением о «сексуальном подтексте» или наличии «частично обнажённого тела».

На картинке же изображены всего лишь BMW X5 и вертолёт на втором плане. В подписи тоже ничего криминального нет.

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В случае с постом Facebook предлагает изучить информацию по этому поводу, которая прошла проверку экспертами. Ссылка ведёт на статью с портала Congo Check. Она опровергает слухи о грядущем извержении вулкана Ньирагонго. Ничего общего между постом BMW и этой информацией нет.