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Facebook окончательно откажется от старого дизайна в сентябре
Классический синий фейсбук уходит в прошлое
Почти год назад Марк Цукерберг впервые показал новый дизайн соцсети Facebook. С мая 2020 дизайн установили по умолчанию, но пользователи могли поменять его на привычный. Теперь же Facebook окончательно откажется от старого дизайна в сентябре.
Компания предупреждает пользователей об этом на странице справочного центра. В русскоязычной версии написано лишь то, что Facebook будет обновлять интерфейс сайта в ближайшие несколько месяцев.
Ранее разработчики объясняли изданию Engadget, что долгий застой перед обновлением Facebook был вызван тем, что компания фокусировалась на мобильных устройствах.
В новом дизайне Facebook убрала классическое бело-синее оформление. Можно выбрать тёмную и светлую темы. Навигация по сайту, по заверениям разработчиков, стала проще.