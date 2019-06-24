Facebook опроверг вмешательство России в голосование по «Брекзиту»

Референдум состоялся в июне 2016 года. Спустя пару лет британцы начали говорить о том, что Кремль мог вмешиваться в ход голосования и повлиять на его результаты. Клегг же сейчас заявил, что Facebook дважды провела тщательный анализ своей базы данных за соответствующий период и не нашла никаких признаков вмешательства. Подобную методологию проверки соцсеть использовала, когда искала следы вмешательства внешних сил в выборы президента США в 2016 году.

Сам Клегг считает, что решение британцев о выходе из Евросоюза было закономерным из-за настроений общества.