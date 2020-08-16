Наука и технологии
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Facebook оставила в воде вредный раствор после прокладки подводного кабеля
Теперь с компании требуют возмещение ущерба
Facebook снова в центре скандала. Компания оставила в воде вредный раствор, буровое оборудование и остатки трубопровода после аварии, которая произошла во время прокладки кабеля. Власти штата Орегон будут добиваться от Facebook возмещения ущерба.
Сообщается, что компания нанесла ущерб окружающей среды, разлив в море тысячи галлонов бурового раствора, и даже не сообщила об этом соответствующим ведомствам.
Власти штата Орегон направили «дочке» Facebook — Edge Cable Holdings — письмо, в котором указали, что у компании есть 30 дней, чтобы достичь соглашения по возмещению ущерба, и 180 дней, чтобы убрать оборудование с места аварии.
Мусор находится на глубине 10-20 метров под водой с 28 апреля.