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Facebook отказался удалить поддельное видео, которое позорит соперников Трампа

А ведь соцсеть жёстко выступает против фейков
Представители Facebook заявили, что не станут удалять поддельное видео с американским политиком Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), которое выставляет её не в лучшем свете. Интересно, что политика Facebook обязует соцсеть выступать против любых фейков. При этом Пелоси — противник Дональда Трампа.

Пелоси — спикер Палаты представителей и член Демократической партии США. Недавно Трамп в своём твиттере разместил видеролик, смонтированный таким образом, что Нэнси кажется на нём заикающейся и неспособной связно отвечать журналистам. Ролик разошёлся по всем соцсетям, в Facebook его посмотрели уже больше 2,5 миллионов раз. Соцсеть же отказывается удалить его.

По словам представителей Facebook, удалить ролик мешает конфликт между свободой слова и распространением поддельной информации. Соцсеть предложила «компромисс»: оставить видео, поскольку оно являет собой форму самовыражения, но не показывать его в топе News Feed.

Пелоси известна своей критикой Трампа, и недавно заявила, что по её мнению, президент «хочет», чтобы демократы объявили ему импичмент.

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