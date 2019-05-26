Facebook отказался удалить поддельное видео, которое позорит соперников Трампа

Пелоси — спикер Палаты представителей и член Демократической партии США. Недавно Трамп в своём твиттере разместил видеролик, смонтированный таким образом, что Нэнси кажется на нём заикающейся и неспособной связно отвечать журналистам. Ролик разошёлся по всем соцсетям, в Facebook его посмотрели уже больше 2,5 миллионов раз. Соцсеть же отказывается удалить его.

По словам представителей Facebook, удалить ролик мешает конфликт между свободой слова и распространением поддельной информации. Соцсеть предложила «компромисс»: оставить видео, поскольку оно являет собой форму самовыражения, но не показывать его в топе News Feed.

Пелоси известна своей критикой Трампа, и недавно заявила, что по её мнению, президент «хочет», чтобы демократы объявили ему импичмент.