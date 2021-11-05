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Facebook откроет магазин, где можно будет опробовать «метавселенную»

Мы хотели сказать «Meta откроет магазин...»
Компания Facebook, которая теперь называется Meta, решила открыть розничные магазины, где покупатели смогут опробовать устройства для «метавселенной». Это, например, гарнитуры Oculus.
Facebook откроет магазин, где можно будет опробовать «метавселенную»

Facebook обещает в таких магазинах «гостеприимную» и «свободную от суждений» обстановку. Руководство компании начало продвигать идею розничного магазина ещё в прошлом году, но именно после ребрендинга проект начал набирать обороты.

Дизайн магазин должен быть выполнен в минималистичном и современном стиле. Компания рассматривала несколько названий для своих магазинов: предпочтение отдали «Facebook Store». Были также варианты «Facebook Hub», «Facebook Commons», «Facebook Innovations», «Facebook Reality Store» и «From Facebook».

Ранее на этой неделе Facebook заявила, что прекратит использовать распознавание лиц у миллиарда пользователей соцсети и удалит все имеющиеся данные. Несколько дней спустя Meta пояснила, что в рамках всей компании этого делать не будут. Вместо этого компания уже «изучает способы включения биометрии в свою развивающуюся метавселенную».

Источник: Macrumors