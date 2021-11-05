Facebook откроет магазин, где можно будет опробовать «метавселенную»

Facebook обещает в таких магазинах «гостеприимную» и «свободную от суждений» обстановку. Руководство компании начало продвигать идею розничного магазина ещё в прошлом году, но именно после ребрендинга проект начал набирать обороты.

Дизайн магазин должен быть выполнен в минималистичном и современном стиле. Компания рассматривала несколько названий для своих магазинов: предпочтение отдали «Facebook Store». Были также варианты «Facebook Hub», «Facebook Commons», «Facebook Innovations», «Facebook Reality Store» и «From Facebook».

Ранее на этой неделе Facebook заявила, что прекратит использовать распознавание лиц у миллиарда пользователей соцсети и удалит все имеющиеся данные. Несколько дней спустя Meta пояснила, что в рамках всей компании этого делать не будут. Вместо этого компания уже «изучает способы включения биометрии в свою развивающуюся метавселенную».