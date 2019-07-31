Facebook передумала запускать собственную криптовалюту под давлением правительства США

Об этом сказано в отчёте компании за второй квартал в разделе о рисках. «Не может быть никаких гарантий, что Libra или наши сопутствующие продукты и услуги будут представлены своевременно или вообще будут запущены», — сообщает Facebook.

По мнению представителей компании, помешать запуску Libra могут «неопределённые и меняющиеся» законы, касающиеся криптовалют. Кроме того, у Facebook нет большого опыта работы с цифровыми валютами и блокчейном. Поэтому компания осознаёт, что её инвестиции могут быть неудачными.

Напомним, власти США неоднократно заявляли о своей обеспокоенности криптовалютным проектом крупнейшей соцсети. Недавно топ-менеджер Facebook сообщил, что Libra не будет запущена, пока не получит одобрения регуляторов.