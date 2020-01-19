Facebook по ошибке назвала главу Китая «гадюшником»

Ошибка возникла в переводе заголовка новости газеты Irrawaddy. Её опубликовал на своей странице государственный секретарь Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Оригинальный материал был написан на бирманском языке. При попытке перевести текст на английский алгоритм Facebook вместо «Си Цзиньпин» выдал «Mr Shithole». Заголовок поэтому получился таким: «Ужин в честь президента гадюшник».

В Facebook сообщили, что уже исправили техническую проблему, которая привела к некорректному переводу. Компания предпринимает меры, чтобы подобного больше не случилось. При этом Facebook извинилась за оскорбления.