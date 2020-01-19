Наука и технологии
Сегодня 16:02
Facebook по ошибке назвала главу Китая «гадюшником»
Трудности перевода
Соцсеть Facebook автоматически перевела имя главы Китая Си Цзиньпина как «гадюшник» или «вонючая дыра». Компания извинилась за оскорбительный перевод, заявив, что уже исправила техническую ошибку.
Ошибка возникла в переводе заголовка новости газеты Irrawaddy. Её опубликовал на своей странице государственный секретарь Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Оригинальный материал был написан на бирманском языке. При попытке перевести текст на английский алгоритм Facebook вместо «Си Цзиньпин» выдал «Mr Shithole». Заголовок поэтому получился таким: «Ужин в честь президента гадюшник».
В Facebook сообщили, что уже исправили техническую проблему, которая привела к некорректному переводу. Компания предпринимает меры, чтобы подобного больше не случилось. При этом Facebook извинилась за оскорбления.