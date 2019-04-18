Facebook по ошибке собрала контакты 1,5 миллиона пользователей

Facebook запрашивала пароли от электронной почты и предлагала загрузить контакты при регистрации некоторых новых аккаунтов. Это было необходимо для верификации профиля. Как утверждает компания, контакты пользователей никому не передавались. Сейчас сотрудники Facebook занимаются их удалением. Тех пользователей, чьи данные были собраны, соцсеть пообещала оповестить о проблеме.

О том, что Facebook запрашивает пароль от электронной почты при регистрации, стало известно в начале апреля. Представители компании пообещали изменить процедуру верификации, а также заверили СМИ, что соцсеть не хранит эти данные.