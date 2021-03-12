Facebook по требованию России удалила рекламу наркокурьеров

Об этом сообщил сам Роскомнадзор. В ведомстве рассказали, что направили в адрес Facebook требование принять меры по блокировке рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров 5 марта. В их числе были сообщения, которые популяризировали и положительно оценивали наркокурьеров. В России распространение такой информации запрещено.

Также Роскомнадзор потребовал от Facebook провести проверку механизмов модерации и премодерации рекламного и пользовательского контента.

Facebook сообщила, что удалила указанные страницы и аккаунты. Расследование будет продолжено.

За неисполнение требований Роскомнадзора Facebook грозил бы штраф в размере от 3 до 8 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.