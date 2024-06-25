Facebook* поймали за маркировкой настоящих фотографий как «сгенерированных ИИ»

Фотографы, в том числе бывший фотограф Белого дома Пит Соуза (Pete Souza), выразили обеспокоенность тем, что их снимки были неправильно помечены. Соуза отметил, что алгоритм Metaнеправильно определил его фотографию после того, как он воспользовался инструментом обрезки Adobe. Несмотря на то, что он снял галочку с надписи «Сделано с помощью искусственного интеллекта», Meta навязала ему эту надпись.

Metaне стала напрямую решать эти вопросы, но признала наличие проблемы. Представитель Meta заявил: «Мы принимаем во внимание последние отзывы и продолжаем оценивать наш подход, чтобы наши ярлыки отражали количество искусственного интеллекта, использованного в изображении».

В настоящее время метки Meta* не различают незначительные правки и полностью сгенерированные ИИ изображения, в результате чего пользователи не могут понять степень участия ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена