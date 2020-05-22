Facebook показала, как будет выглядеть рабочее место будущего

Чтобы человек, работая в виртуальном пространстве, мог при этом видеть реальную комнату, система использует камеры на VR-гарнитуре Oculus Rift или Quest. В целом, такой концепт компания называет смешанной реальностью.

Напомним, на днях глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в течение пяти-десяти лет компания переведёт половину своих сотрудников на удалённую работу.