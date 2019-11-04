Facebook показала новый логотип

Корпоративный символ будет использоваться в маркетинговых материалах и для обозначения принадлежности сервисов. У социальной сети же логотип не изменится.

В скором времени новый значок можно будет увидеть в Instagram, WhatsApp и других приложениях, которыми владеет компания. В каждом случае корпоративный логотип будет стилизован под дизайн сервиса.

В Facebook считают, что люди должны знать, какие компании делают продукты, которыми они пользуются.

Журналисты же отметили, что новый логотип Facebook представила на фоне волны критики в её адрес и обвинений в монополии социальных площадок.