Наука и технологии
Сегодня 20:51
Facebook показала новый логотип
Он принадлежит именно компании
Facebook — это не только соцсеть, но и компания, владеющая многими сервисами. В частности любимцы народа Instagram и WhatsApp принадлежат именно Facebook. Чтобы обозначить разницу между компанией и социальной сетью был разработан специальный логотип.
Корпоративный символ будет использоваться в маркетинговых материалах и для обозначения принадлежности сервисов. У социальной сети же логотип не изменится.
В скором времени новый значок можно будет увидеть в Instagram, WhatsApp и других приложениях, которыми владеет компания. В каждом случае корпоративный логотип будет стилизован под дизайн сервиса.
В Facebook считают, что люди должны знать, какие компании делают продукты, которыми они пользуются.
Журналисты же отметили, что новый логотип Facebook представила на фоне волны критики в её адрес и обвинений в монополии социальных площадок.
TechCrunch