Facebook показала рабочее место в виртуальной реальности

Виртуальный офис для VR компания назвала Infinite Office («Бесконечный офис»). Воспользоваться им можно через новую гарнитуру Oculus Quest 2. По идее, это позволяет организовать рабочее пространство из любого места.

Сообщается, что пользователь в виртуальном офисе сможет настраивать рабочие экраны и управлять ими с помощью рук. Движения VR-гарнитура будет фиксировать с помощью внешних камер.

Facebook также создала физическую клавиатуру с трекпадом для Infinite Office. Это удобнее, чем пытаться реализовать виртуальное устройство ввода в VR.

Новые возможности для Oculus Quest 2 станут доступны зимой 2020 года в экспериментальном режиме.