Facebook попросили убрать лайки для несовершеннолетних пользователей

Как объяснили представители ICO, «лайки» помогают рекламодателям собирать информацию о предпочтениях пользователя. На основе этого они настраивают таргетированную рекламу.

Регулятор опасается, что такая политика может привести к распространению не предназначенной для детей информации в соцсетях, в частности, в Facebook и Snapchat. Поэтому ICO включила пункт о «возрастном цензе» для лайков в рекомендации по использованию соцсетей детьми. Помимо этого пункта, рекомендации включают в себя предложения по отключению отслеживания местоположения по умолчанию для несовершеннолетних пользователей.

Компании, которые будут нарушать правила, ICO предлагает штрафовать на сумму до €20 миллионов (примерно $22,6 миллиона).