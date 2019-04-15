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Facebook попросили убрать лайки для несовершеннолетних пользователей

Эта мера предосторожности призвана «спасти» детей от нежелательного контента
Британское Управление уполномоченного по информации (ICO) предложило соцсетям убрать возможность ставить «лайки» для несовершеннолетних. Это, по мнению регулятора, уменьшит распространение вредной для детей информации.

Как объяснили представители ICO, «лайки» помогают рекламодателям собирать информацию о предпочтениях пользователя. На основе этого они настраивают таргетированную рекламу.

Регулятор опасается, что такая политика может привести к распространению не предназначенной для детей информации в соцсетях, в частности, в Facebook и Snapchat. Поэтому ICO включила пункт о «возрастном цензе» для лайков в рекомендации по использованию соцсетей детьми. Помимо этого пункта, рекомендации включают в себя предложения по отключению отслеживания местоположения по умолчанию для несовершеннолетних пользователей.

Компании, которые будут нарушать правила, ICO предлагает штрафовать на сумму до €20 миллионов (примерно $22,6 миллиона).

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