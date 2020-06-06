Facebook порекомендовала администраторам групп назначать модераторами темнокожих

The Verge пишет, что вчера вечером Facebook опубликовала новые рекомендации для администраторов групп. Сообщается, что модераторы многих групп ранее удалили посты на тему движения Black Lives Matter, которые сочли политическими. Это заставило пользователей покидать группы, спорить друг с другом, а некоторые сообщества даже пришлось временно закрыть.

Facebook в новых рекомендациях посоветовала администраторам создать возможности для включения в команду модераторов самых разных людей, в том числе, конечно, темнокожих.