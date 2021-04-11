Facebook потратила $23 млн на личную охрану Марка Цукерберга

В отчётах Facebook указала, что обнаружила определённые угрозы безопасности мистеру Цукербергу. В компании пояснили, что Марк является синонимом Facebook, и потому негативное отношение к компании напрямую связано с негативным отношением к Цукербергу.

Отчёт показал, что затраты на защиту Цукерберга и его семьи выросли в 2020 году. На это повлияла пандемия COVID-19 и президентские выборы в США.

В компании считают, что эти расходы являются уместными и необходимыми. Кроме того, Цукерберг запросил только 1 доллар годовой заработной платы и не получает никаких премиальных выплат, вознаграждений за акции или других поощрительных средств.