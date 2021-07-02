Facebook предложила пользователям сообщать о друзьях-экстремистах

Наука и технологии
Сегодня в 12:33
Facebook предложила пользователям сообщать о друзьях-экстремистахПока это тест
Социальная сеть Facebook начала предупреждать некоторых пользователей о том, что они могут увидеть «экстремистский контент» на сайте. Также платформа стала предлагать людям сообщать о том, что кто-то из их знакомых – экстремист.
В соцсети теперь появляются такие уведомления: «Вы обеспокоены тем, что кто-то из ваших знакомых становится экстремистом?» и «Возможно, вы недавно подвергались воздействию вредоносного экстремистского контента».
В Facebook сообщили, что пока это тестовая опция. Испытания проходят в США. Однако в будущем, если всё будет хорошо, подход распространят на глобальную версию сайта.
Компания Facebook утверждает, что хочет защитить своих пользователей и поддержать их, если они сталкиваются с экстремистскими материалами.