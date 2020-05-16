Facebook протянет под водой кабель, чтобы подключить африканцев к интернету

Подводный кабель будет проложен поставщиком услуг Alcatel Submarine Networks. Facebook заявила, что длина кабеля составит 37 тысяч километров, что почти равно длине окружности Земли. Пока неизвестно, сколько денег партнёры потратили на этот проект.

По словам представителей Facebook, главная цель проекта — обеспечить жителей Африки выходом в сеть. Компания утверждает, что в этом регионе только четверть населения имеет доступ в интернет.

Ожидается, что кабель будет введён в эксплуатацию к 2023 или 2024 году.