Facebook прятала новый VR-шлем в коробке из-под утюгов

Гендиректор и соучредитель insiteVR даже показал в Twitter эту коробку. По габаритам она совпадает с настоящей упаковкой Quest 2, но изображён на ней утюг. Правда, особо догадливые могли понять, что содержится в коробке, глядя на логотип «slucou» — это анаграмма Oculus.

Facebook пошла на такой шаг, так как рассылала VR-шлем разработчикам за месяцы до запуска и хотела избежать утечек. Несмотря на все старания, компания провалила задачу. Первые слухи о Quest 2 появились за несколько месяцев перед презентацией шлема.