Наука и технологии
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Facebook прятала новый VR-шлем в коробке из-под утюгов
Так разработчики получили девкиты
Недавно Facebook представила новый шлем виртуальной реальности (VR) Oculus Quest второго поколения. Теперь разработчики рассказали, что получили от компании специальные версии шлема (девкиты) в коробках из-под утюгов.
Гендиректор и соучредитель insiteVR даже показал в Twitter эту коробку. По габаритам она совпадает с настоящей упаковкой Quest 2, но изображён на ней утюг. Правда, особо догадливые могли понять, что содержится в коробке, глядя на логотип «slucou» — это анаграмма Oculus.
Facebook пошла на такой шаг, так как рассылала VR-шлем разработчикам за месяцы до запуска и хотела избежать утечек. Несмотря на все старания, компания провалила задачу. Первые слухи о Quest 2 появились за несколько месяцев перед презентацией шлема.