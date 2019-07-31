Facebook рассказала о создании прибора для чтения мыслей

Над устройством работает лаборатория Facebook Reality Labs. Об успехах её пишет авторитетный журнал Nature.

Учёные испытывали прибор на троих участниках, страдающих эпилепсией. Им в мозг имплантировали электроды, а затем задавали вопросы и предлагали варианты ответов. Мозговая активность испытуемых записывалась. Система фиксировала мысленные ответы на вопросы, а после выводила их на экран. В 61-76% случаев предположения системы оказывались верными. Пока нейросеть, лежащая в основе системы, работает только в рамках заранее загруженного словаря.

Конечно, такая технология не будет доступна пользователям в ближайшее время. К тому же она пока инвазивная. Но Facebook надеется сделать устройство неинвазивным (то есть, без необходимость хирургического вмешательства). Надев такой прибор, человек сможет просто представлять слова, которые хочет отправить в сообщении. И они отправятся.