Наука и технологии
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Facebook разрешил делать 3D-фото на слабые смартфоны с одной камерой
И 3D-селфи тоже
В 2018 году Facebook запустил инструмент для создания 3D-снимков, но использовать его могли только владельцы устройств с двумя камерами или больше. Теперь компания разрешила делать 3D-фото на слабые смартфоны с одной камерой.
В Facebook также заявили, что пользователи смогут использовать селфи-камеру для создания 3D-фотографий. Это возможно благодаря новому методу, использующему машинное обучение. Алгоритм как бы делает выводы о трёхмерной структуре объектов, изображённых на фото, чтобы создать 3D-снимок. Вот так могут выглядеть фотографии, сделанные с помощью нового метода:
Представители Facebook уверяют, что любой человек с iPhone 7 и выше или средним Android-смартфоном сможет использовать инструмент для 3D-фото. Однако, похоже, что обновление развёрнуто не до конца, поэтому, если опция не работает, следует подождать какое-то время.