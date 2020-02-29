Facebook разрешил делать 3D-фото на слабые смартфоны с одной камерой

В Facebook также заявили, что пользователи смогут использовать селфи-камеру для создания 3D-фотографий. Это возможно благодаря новому методу, использующему машинное обучение. Алгоритм как бы делает выводы о трёхмерной структуре объектов, изображённых на фото, чтобы создать 3D-снимок. Вот так могут выглядеть фотографии, сделанные с помощью нового метода: