Facebook* разрешил хвалить неонацистский полк "Азов"*

Это решение означает, что члены подразделения теперь могут создавать аккаунты в Facebookи Instagram и публиковать материалы, не опасаясь того, что Meta* автоматически будет удалять их контент. Кроме того, пользователи соцсетей компании смогут в открытую хватить запрещенный в России полк.

“Стало ясно, что полк «‎Азов» не соответствует нашим строгим критериям для включения в список опасных организаций”*, - заявил представитель компании украинскому изданию.

Просто хотим напомнить, что в середине прошлого года компания разрешила жителям Украины и ряда других стран призывать к насилию против российских солдат.

_ организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России_*