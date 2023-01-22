Facebook* разрешил хвалить неонацистский полк "Азов"*И публиковать их “контент”
Материнская компания Facebook* Meta* исключила из своего списка опасных лиц и организаций полк «Азов»*, подразделение украинской Национальной гвардии с ультраправыми политическими взглядами.
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Это решение означает, что члены подразделения теперь могут создавать аккаунты в Facebookи Instagram и публиковать материалы, не опасаясь того, что Meta* автоматически будет удалять их контент. Кроме того, пользователи соцсетей компании смогут в открытую хватить запрещенный в России полк.
“Стало ясно, что полк «Азов» не соответствует нашим строгим критериям для включения в список опасных организаций”*, - заявил представитель компании украинскому изданию.
Просто хотим напомнить, что в середине прошлого года компания разрешила жителям Украины и ряда других стран призывать к насилию против российских солдат.
_ организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России_*