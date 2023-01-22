Наука и технологии
12:03, 22 января 2023
1 мин.

Facebook* разрешил хвалить неонацистский полк "Азов"*

И публиковать их “контент”

Материнская компания Facebook* Meta* исключила из своего списка опасных лиц и организаций полк «‎Азов»*, подразделение украинской Национальной гвардии с ультраправыми политическими взглядами.

Facebook* разрешил хвалить неонацистский полк "Азов"*

Фото: Unsplash

Это решение означает, что члены подразделения теперь могут создавать аккаунты в Facebookи Instagram и публиковать материалы, не опасаясь того, что Meta* автоматически будет удалять их контент. Кроме того, пользователи соцсетей компании смогут в открытую хватить запрещенный в России полк.

Стало ясно, что полк «‎Азов» не соответствует нашим строгим критериям для включения в список опасных организаций”*, - заявил представитель компании украинскому изданию.

Просто хотим напомнить, что в середине прошлого года компания разрешила жителям Украины и ряда других стран призывать к насилию против российских солдат.

_ организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России_*

Новости партнеров
Новости партнеров