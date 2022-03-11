Facebook разрешил украинцам публиковать посты с призывами к насилию против русских

Призывы к насилию в отношении лидеров стран будут разрешены, если они не содержат подробностей, таких как местоположение или метод, говорится в одном из электронных писем, в недавнем изменении правил компании в отношении насилия и подстрекательства.

Временные изменения политики в отношении призывов к насилию распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину, заявило издание.