Facebook разрешил украинцам публиковать посты с призывами к насилию против русских

Facebook разрешил украинцам публиковать посты с призывами к насилию против русскихИ не только им
Помимо этого в социальных сетях временно разрешат некоторые посты, призывающие к насилию в отношении глав государств России и Белоруссии, согласно письмам модераторам контента Facebook и Instagram.
Мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые обычно нарушают наши правила, например, агрессивные высказывания. Мы по-прежнему не разрешаем призывы к насилию против российских граждан
Призывы к насилию в отношении лидеров стран будут разрешены, если они не содержат подробностей, таких как местоположение или метод, говорится в одном из электронных писем, в недавнем изменении правил компании в отношении насилия и подстрекательства.
Временные изменения политики в отношении призывов к насилию распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину, заявило издание.