Facebook разрешит онлайн-трансляции Android-игр

Транслировать игры можно будет прямо со смартфона или планшета. По крайней мере на такую возможность указывает код приложения, который обнаружил техноблогер Джейн Вонг (Jane Wong).

Сама компания Facebook пока официально не подтвердила нововведение. Однако оно может помочь сервисам компании стать альтернативой Mixer и Twitch. Блогер утверждает, что если у Facebook всё получится с трансляцией на Android, то она может запустить подобную опцию и для устройств под управлением iOS.

В итоге если Facebook позволит стримить игры без каких-либо дополнительных настроек, то данный процесс может стать значительно проще для обычного пользователя. Когда указанная опция станет доступной, пока неясно.