Facebook разрешит писать ненавистнические посты о россиянах только украинцам

Наука и технологии
Вчера в 23:21
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Facebook разрешит писать ненавистнические посты о россиянах только украинцамЗаявил, что не потерпит русофобии
Сегодня утром Meta, владеющая Facebook и Instagram, заявила, что разрешает отныне использовать «язык ненависти» в отношении российских военных, Владимира Путина и Александра Лукашенко. За это сервисы Meta заблокировали в России, а саму компанию намерены признать экстремистской. Теперь Meta выступила с новым заявлением, в котором пояснила, что «не потерпит русофобию» на платформе.
Meta заявила, что не хотела лишать украинцев права выражать свои негативные эмоции по отношению к российским военным. Поэтому «язык вражды» в отношении россиян, задействованных в «спецоперации», теперь будет доступен только для жителей Украины.
Компания подчеркнула, что «не потерпит русофобии и любой дискриминации россиян». Также отмечается, что это временное решение, которое было принято в беспрецедентных условиях.
Источник: Twitter