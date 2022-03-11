Facebook разрешит писать ненавистнические посты о россиянах только украинцам

Meta заявила, что не хотела лишать украинцев права выражать свои негативные эмоции по отношению к российским военным. Поэтому «язык вражды» в отношении россиян, задействованных в «спецоперации», теперь будет доступен только для жителей Украины.

Компания подчеркнула, что «не потерпит русофобии и любой дискриминации россиян». Также отмечается, что это временное решение, которое было принято в беспрецедентных условиях.