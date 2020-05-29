Facebook решил устанавливать личности авторов популярных постов в США

В компании пояснили, что хотят, чтобы контент на Facebook исходил от реальных людей, а не от ботов или тех, кто пытается скрыть свою личность. По этой причине, платформа начнёт проверять людей, чьи посты быстро распространяются в США, а также тех, кто демонстрирует «характер недостоверного поведения на Facebook».

Сообщается, что соцсеть сможет уменьшить аудиторию постов пользователей, которые не захотят предоставить компании документы, удостоверяющие личность.

Помимо этого, Facebook устанавливает дополнительные правила для публикации постов администраторами страниц. Пока, судя по всему, новая политика соцсети на Россию распространяться не будет.